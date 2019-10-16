تميم يُهين نفسه في مباراة قطر وعمان.. وأحد أفراد الأسرة الحاكمة يسخر منه

نواف السالم(صدى):

سخر فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من الأمير المدلل تميم بن حمد.

وجاءت سخرية فهد بن عبدالله على خلفية حضور تميم مباراة منتخب بلاده أمام عمان أمس، وانشغاله عن مشكلات بلاده بالمباريات غير الهامة.

وقال فهد بن عبدالله عبر ” تويتر ” : يا هذا، أحاكمٌ أنتَ أم رئيسُ نادي؟!،يا هذا،ألم تبلغَ الرُشد فترشد؟! أم لم تبلغ الرشد بعد؟!،ألا تخجل من الملاعب عندما تأتيها وتترك كل مشاكل شعب قطر؟! ” .

وانتهت المباراة أمس بفوز قطر بهدفين مقابل هدفي في إطار التصفيات الأسيوية.

ويحرص تميم على حضور مختلف المباريات الآونة الأخيرة؛ حيث حضر مباراة السد القطري والهلال أيضا في دوري أبطال آسيا.