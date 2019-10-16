وظائف نسائية شاغرة في مراكز عبور

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان « عبور » للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية شاغرة للنساء من المواطنات والمقيمات، للعمل بفروع المجموعة في محافظة خميس مشيط.

وأوضحت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة – مسارات « تربية خاصة، تخاطب، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، علم نفس » تحت على مسمى « أخصائيات تربية خاصة » .

كما أشارت إلى أنه على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي من هنـــــــــا .