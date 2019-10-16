تدخين الرجل للحشيش يهدد زوجته بالإجهاض

لندن(صدى):

قالت دراسة طبية حديثة إن تناول الرجال مخدر ” الحشيش ” خلال حمل شركائهم من النساء يؤثر على صحة الأجنة وقد يؤدي إلى الإجهاض.

ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الرجال الذين استخدموا أحد مخدري الحشيش أو الماريجوانا أكثر من مرة واحدة في الأسبوع قبل حمل نسائهم، عرض ذلك نسائهن الحوامل لخطر الإجهاض مرتين.

وشددت الدراسة على أنه إذا قل استخدام الحشيش أو الماريغوانا في الأسبوع لمرة واحدة كانت نسائهن أقل عرضة لخطر الإجهاض.

كما أوضحت الدراسة أن مخدري الحشيش والماريجوانا يؤثران على الخصوبة عند النساء وأيضا عند الرجال بنسبة ” 40% ” ، كما يعمل أيضا على زيادة خطر الإجهاض، وفقًا لما ورد بموقع ” سبوتنيك ” .

كما حذرت الكلية الأمريكية لأمراض النساء (ACOG) من أن الماريجوانا أو الحشيش قد تؤثر على نمو دماغ الطفل.

وتزداد خطورة الحشيش لأنه يؤثر على نمو الطفل وتطوره داخل رحم الأم التي تتعرض بصورة مباشرة لمخدري الحشيش أو الماريجوانا.