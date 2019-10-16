تدخين الرجل للحشيش يهدد زوجته بالإجهاض
قالت دراسة طبية حديثة إن تناول الرجال مخدر ” الحشيش ” خلال حمل شركائهم من النساء يؤثر على صحة الأجنة وقد يؤدي إلى الإجهاض.
ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الرجال الذين استخدموا أحد مخدري الحشيش أو الماريجوانا أكثر من مرة واحدة في الأسبوع قبل حمل نسائهم، عرض ذلك نسائهن الحوامل لخطر الإجهاض مرتين.
وشددت الدراسة على أنه إذا قل استخدام الحشيش أو الماريغوانا في الأسبوع لمرة واحدة كانت نسائهن أقل عرضة لخطر الإجهاض.
كما أوضحت الدراسة أن مخدري الحشيش والماريجوانا يؤثران على الخصوبة عند النساء وأيضا عند الرجال بنسبة ” 40% ” ، كما يعمل أيضا على زيادة خطر الإجهاض، وفقًا لما ورد بموقع ” سبوتنيك ” .
كما حذرت الكلية الأمريكية لأمراض النساء (ACOG) من أن الماريجوانا أو الحشيش قد تؤثر على نمو دماغ الطفل.
وتزداد خطورة الحشيش لأنه يؤثر على نمو الطفل وتطوره داخل رحم الأم التي تتعرض بصورة مباشرة لمخدري الحشيش أو الماريجوانا.
مغرد[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 13 دقيقة
انتوا الا ن ليش تنشرون على الشيشه انها تسبب وتسبب هل المواطنى غبي ترا انتوا فى عام 2020 على شان صار ميئه بالميئه زياده قولوا نبى فلوس وفكونا بلاشى درؤاسات وما دراسات الزقاير الا لكترونيه قلتوا تجيب السرطان وهو على شان ضريبت الدخان عندما خليتوها ميئه فى الميئه بدون دراسه وما دراسه وكلام فاضى لوا نبى نرفع السعر والله ثم والله ان الناس متضجرين من الزياده