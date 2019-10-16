بالفيديو.. عمرو دياب يفاجئ آل الشيخ بطلب غريب بحفل « صناع الترفيه »

الرياض(صدى):

فاجأ الفنان المصري عمرو دياب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ ، لحظة تكريمه في حفل “صنّاع الترفيه” خلال فعاليات موسم الرياض ، بمطالبة آل الشيخ أن يكتب له أغانيَ جديدة، قائلأ له “بقالك سنة مكتبتليش حاجة”، مضيفًا أن آخر تعاون بينهما كان في أغنية “برج الحوت”.

ومازح آل الشيخ المشاركين في الحفل قبل تكريم عمرو دياب وصعوده للمسرح، قائلًا:”ده بقه أصغر مني” فردّ عليه الهضبة أنّه سعيدٌ بدعوته للمنتدى وتكريمه، مشيرًا إلى أنّه لا يستطيع التعبير عن رأيه في مثل هذه المواقف إلا بالغناء، متمنيًا تعاونًا جديدًا مع رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وكان حفل صُناع الترفيه الذي أقيم على هامش موسم الرياض، قد حضره كوكبة من النجوم العرب والعالميين أبرزهم النجم الهندي شاروخان، وفان دام، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، ورجاء الجداوي، ويسرا، وأحلام، وأصالة، وعادل إمام، وغيرهم، وتم تكريمهم؛ لما قدموه من إبداعات خلال مسيرتهم الفنية، ورسمهم البسمة على وجوه المشاهدين.