بعد الإساءات العنصرية من الجمهور .. مدرب بلغاريا يعتذر لإنجلترا

ماجد محمد(صدى):

قدم كراسيمير بالاكوف، مدرب بلغاريا، اعتذارا لمنتخب إنجلترا بعد تصرفات عنصرية من الجماهير في صوفيا تجاه لاعبين أصحاب بشرة سوداء بالفريق الزائر، خلال مباراة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الاثنين الماضي.

وكانت حققت إنجلترا فوزًا ساحقًا 6-صفر في أثقل هزيمة لبلغاريا على أرضها، لكن المباراة شهدت إساءات عنصرية شملت القيام بالتحية النازية وترديد أصوات القردة، ما تسبب في توقفها خلال الشوط الأول.

وبدأ الاتحاد الأوروبي للعبة إجراءات انضباطية ضد بلغاريا، بينما قال بالاكوف إنه لم يسمع أي إساءة عنصرية من المدرجات لكنه اعتذر، عبر بريد إلكتروني إلى صحفيين أمس الثلاثاء، عن تصرف الجماهير.

وقال بالاكوف في الاعتذار : ” أدين بشدة وأرفض العنصرية كسلوك يتعارض مع العلاقات البشرية الحديثة. إنه سلوك من الماضي ويجب القضاء عليه للأبد ، وبصفتي مدرب الفريق الوطني أعتذر للاعبي إنجلترا ولكل من شعر بضرر“ .

ومن جانبها أعلنت الداخلية البلغارية اليوم الأربعاء عن اعتقال أربعة أشخاص على صلة بالأحداث العنصرية، ومن المتوقع أن يزيد عدد المعتقلين لاحقًا.