بالصور.. عروس تحتفل بزفافها يوم وفاة والدتها

لندن(صدى):

قررت عروس بريطانية، استكمال مراسم حفل زفافها بشكل طبيعي بعد أن علمت بوفاة والدتها صباح يوم زفافها، وكأن شيئًا لم يكن.

وقالت تقارير صحفية إن ” نيل كوردوكس 24 عامًا، علمت صبيحة يوم زفافها بوفاة والدتها التي كانت تصارع مرض سرطان المخ “ ، مبينة أن ” العروس وزوجها قررا تقديم موعد حفل الزفاف قبل موعده المقرر بثلاثة أشهر حتى تتمكن والدة العروس من الحضور خاصة أن حالتها الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة “.

وبعد وفاة والدة العروس، وقالت إنها توجب عليها أن تقوم برقصتها الأولى بعد إبلاغها بوفاة والدتها، منوهة إلى أن الأمر كان صعبًا للغاية وكانت تشعر بالحزن في قلبها.

في حين أكدت أن والدتها لو كانت على قيد الحياة لأرادتها أن تفعل ذلك وأن تستمر في حياتها وتستكمل فرحتها بزفافها، لذلك كانوا يعلمون أنهم لا يتحتم عليهم إلغاء الزفاف.