اندلاع حريق في (قلاب) اقترب من خطوط الكهرباء بحائل

علي العنزي(صدى):

أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني، حريقًا اندلع في شاحنة لنقل الرمل ومواد الخرسانة (قلاب) بمدينة حائل.

وكشفت مديرة الدفاع المدني بحائل، أنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع بسبب تفريغ حمولة الشاحنة قرب خطوط نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الطريفي.

وتابعت، أن بعض أجزاء الشاحنة تلامست مع خطوط الكهرباء المعلقة ما أدى إلى اشتعال الحريق، فيما اقتصر الحريق على العجلات الخلفية للشاحنة، دون خسائر في الأرواح.