شبهة جنائية تدفع مواطن لرفض استلام جثة ابنه

نايف السالم(صدى):

أكد مواطن، أن هناك شبهة جنائية في حادث مروري وقع لابنه نتج عنه وفاة الأخير، رافضًا استلام الجثة.

وتفصيلًا، تعرّض شابًا في العقد الثالث من العمر إلى حادث مروري مروع على طريق « غميقة-الليث » ، نتج عنه تحوُّل جثمانه إلى أشلاء ووفاته في الحال.

من جانبها، باشرت الجهات المعنية الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الليث العام، إلا أن والده رفض استلام الجثة.

واعتبر والده، أن هناك شبهة جنائية في الحادث، مشيرًا إلى أن لديه شهود عيان على الشبهة، ومطالبًا بفتح تحقيق في الحادث.

وكان الشاب قد تعرّض إلى طلع ناري في يده اليمني العام الماضي، ما تسبب في إعاقة دائمة له في الكتف والكوع.