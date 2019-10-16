انطلاق أعمال مؤتمر التشغيل والصيانة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية نوفمبر المقبل

سعيد العجل(صدى):

تنطلق أعمال المؤتمر الدولي السابع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية نهاية نوفمبر المقبل في دبي بدولة الامارات العربية، برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في دولة الامارات العربية خلال الفترة 19-21 نوفمبر 2019 تحت شعار “تعزيز الصيانة من خلال إدارة البيانات الضخمة” في فندق ومركز مؤﺗﻤرات لو ميريديان دبي،

حيث سيشارك في المؤتمر خبراء دوليين ومنظمات دولية لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع صناع القرار والسياسات الإقليمية في مجال التشغيل والصيانة.

وأشار الدكتور زهير بن محمد السرّاج – أمين عام المؤتمر إلى أن مؤتمر هذا العام يتميز وللمرة الأولى منذ انطلاقته بتوسيع برنامجه العلمي عبر اطلاق 16 جلسة تعليمية تغطي مختلف الاتجاهات في قطاع التشغيل والصيانة،

كما تشكل نواة البرنامج عدد 7 منتديات تناقش المجالات الحيوية الأكثر تداولاً وتحدياً في الدول العربية والتي تسعى حكوماتها لتحقيق أقصى معايير السلامة العامة وخفض كلفة الإنفاق عبر اتباع أمثل السُبل في استدامة المشاريع والمرافق،

وتشمل المنتديات السبعة: صيانة الطرق وأنظمة النقل، صيانة النظم الكهربائية، صيانة أنظمة المياه، الأمن السيبراني والصيانة الذكية، صيانة المرافق، صيانة المعدات الطبية والهندسة الإكلينيكية، وأنظمة إدارة الصيانة، وأوضح الدكتور السرّاج إلى أن المؤتمر استمر في عقد دوراته في مختلف الدول العربية إيماناً بنقل العلم وتحفيز العاملين في قطاعات الصيانة عبر تسليط الضوء على أحدث التقنيات والوسائل التي يمكن اتباعها في سبيل الوصول إلى الصيانة بالذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة.

وصرح الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان – رئيس اللجنة العلمية ورئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة، أن اللجنة راعت خلال تقييم أوراق العمل والأبحاث التي تم استلامها والتي بلغت 270 ورقة عمل وبحث من مختلف دول العالم، أن تكون ذو محتوى يتعلق بمحاور المؤتمر لهذا العام والتي تتمثل في تأهيل وصقل خبرات المشاركين عبر طرح مواضيع التحولات الرقمية واحترافية إدارة الصيانة بكافة مجالاتها وإدارة البيانات الضخمة وتوطين ونقل الخبرات للدول العربية وصولاً لتحفيز المشاريع والتنمية الاقتصادية في تلك الدول والتي من شأنها تخفيف الضغوط على ميزانيات الحكومات التي تنفق بشكل هائل على الصيانة التقليدية للبنية التحتية.

كما أشار الدكتور الفوزان إلى أن اللجنة قامت باختيار 72 متحدث وخبير لطرح الأوراق والأبحاث المقبولة على مدار ثلاثة أيام.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيسبقه برنامج تدريبي متقدم للحصول على الشهادة الدولية الاحترافية CAMM في إدارة الاصول والمرافق، كما سيتم عقد برنامج تدريبي متقدم لاحق بعد المؤتمر للتأهل للحصول على الشهادة الأوروبية الاحترافية في إدارة الصيانة CEEMM.

ويقوم المؤتمر بعقد حلقات نقاش لمناقشة حالات عملية بما في ذلك تجارب دولية من النرويج وتجارب وخبرات إقليمية عبر طرح تجربة دولة الإمارات في إدارة الصيانة والأصول وتجربة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في المملكة العربية السعودية.

ويمكن الإطلاع على برنامج المؤتمر عبر زيارة الموقع الإلكتروني اضغط هنا