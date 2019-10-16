احتفالًا بأمير الكويت.. ذبح عدد كبير من الأبل أمام القصر (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، إلى الكويت بعد تعافيه.

وذبح الكويتيون أمام القصر الرئاسي في دار سلوى السكن الخاص بأمير الكويت عدد كبير من الإبل.

ووثق النشطاء مقطع فيديو أثناء قيام الجزارين بنحر عدد كبير من الإبل أمام دار سلوى، بمناسبة سلامة الشيخ صباح وعودته بعد غياب إلى أرض الوطن.

وكان تغيب أمير الكويت لأكثر من شهر في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج .

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من شهر سبتمبر الماضي أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب آنذاك.