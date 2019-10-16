هند الزاهد توضح حقيقة زيادة بطالة الرجال بعد تمكين المرأة 

علي القحطاني(صدى):

قالت وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، هند الزاهد، إن تمكين المرأة لم يزد من نسبة البطالة بين الرجال.

وأبان تقرير هيئة الإحصاء أن انخفاض البطالة في الرجال بنسبة 0.6 % وفي النساء بنسبة 0.5 %، مؤكدة أن وزارة العدل على سبيل المثال كان فيها نسبة النساء صفر، واليوم لديهم ألف موظفة.

وأشارت الزاهد في لقاء لها عبر البرنامج الحواري “بودكاست سقراط” مع عمر الجريسي: تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بالكامل ولن يأخذ الفرص من الرجل بل إنه يسهم في زيادة الناتج القومي المحلي وبالتالي تزيد الفرص للجميع، مبينة: وزارة الخدمة المدنية كان دورها مركزيا في السابق، وأصبحت الآن مراقباً وداعماً لتطوير الموارد البشرية.

وتابعت: أهداف وكالة تمكين المرأة هو زيادة عدد النساء العاملين وزيادة نسبة القيادات وسد الفجوة بين النوعين، كما أن مشاركة المرأة حاجة تنموية اقتصادية في المقام الأول وليس مشروعاً تغريبياً كما يدّعي البعض، لافتة: نسبة النساء في الخدمة المدنية زادت من 39% في عام 2017 إلى 40% في الربع الثاني من 2019 وهدفنا هو الوصول إلى 42% في عام 2020، وفيما يتعلق بالفجوة النوعية وصلنا إلى 37%، أمّا القيادات فكانت النسبة 1.6% أغلبهم في التعليم وجزء في الصحة اليوم وصلنا إلى 2.5% وهدفنا الوصول إلى 5% في عام 2020.