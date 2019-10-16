أسباب تعطل عداد السرعة وطرق اصلاحه

وكالات (صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إن تعطل عداد السرعه يزيد من المخاطر المحتمل حدوثها سواء للمارة أو لسائق السيارة، فيقوم عداد السرعة بقياس سرعة السيارة من خلال التفاعل مع ناقل الحركة وعمود التوجيه .

وأوضح المختصون أنه تتعدد أسباب عطل عداد السرعة سواء كان عداد السرعة رقميًّا أو يدويًّا، وإن لم يقم بعرض قراءات دقيقة أو لم تعد الإبرة أو الأرقام الرقمية على شاشة عداد السرعة تتحرك، فهذا يعني وجود عطل في أحد أجزاء عداد السرعة.

وتابعوا ، بعض مشكلات عداد السرعة ناتجة عن أجهزة استشعار متسخة أو معيبة تقوم بنقل بيانات خاطئة عبر الكابل وتظهر في النهاية على لوحة القيادة ، وايضا وجود كسر في مُستشعر السرعة من أسباب تعطل العداد ، ومن أسباب التعطل الأخرى ، وجود خلل في الأسلاك أو الفيوزات ، وعطل في وحدة تحكم المحرك .

وأضاف المختصون ، أنه يعتمد الاصلاح على سبب العطل؛ حيث يتم أولًا فحص السيارة عن طريق الاتصال بوحدة التحكم الإلكترونية لمعرفة مكان العطل، ففي حال كان المستشعر هو السبب، فمن المحتمل أن يتم استبداله، ويمكن تثبيته بسهولة حيث يقع بالقرب من الجزء الخلفي من ناقل الحركة .

وإن تبيَّن أثناء الفحص أن العطل في كابلات عداد السرعة، أو إن كانت تُصدر أصواتًا مزعجة -بسبب تسرب أو جفاف مادة التشحيم داخلها- ويُعدّ استبدال كابل عداد السرعة أحد الخيارات المتاحة، إلا أنه بالإمكان تزييت الكابل القديم يدويًا؛ حيث يتم تصنيع زيوت تشحيم خاصة بكابلات عدادات السرعة، ويتم وضعها في المكان الذي يرتبط به الكابل مع عداد السرعة ، وفي حال تبيّن أن المشكلة تكمن في وحدة تحكم المحرك، فاستبدال وحدة التحكم هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح؛ إذ إن إعادة ضبط الوحدة قد يكون مجرد حلّ مؤقت.