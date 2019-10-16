بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن اتهام سعود القحطاني بقضية «خاشقجي»

عادل الحربي(صدى):

تحدث الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير المملكة في بريطانيا عن الوضع الحالي لسعود القحطاني المستشار السابق والمعفى من منصبه على خلفية التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

واعتبر الأمير ما تبثه الشاشات القطرية ووسائل الإعلام حول المستشار القحطاني بـ”الإشاعات”، مبينا أنه لا زال يخضع للتحقيق وذلك من داخل منزله بعدما تم عزله من منصبه.

وحول سير التحقيقات، لفت الأمير إلي أن الحكومة لم تظهر لها أية أدلة بشأن القحطاني أو تورطه في القضية، مبينا: “لكن هناك صلات محتملة، لكن لم تتم إدانته بأي شيء ولم نحصل على أدلة قاطعة تقول أنه متورط”.