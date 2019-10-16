ميسي يتسلم الحذاء الذهبي السادس.. ورد فعل مفاجيء من نجله

نواف السالم(صدى):

حصل ليونيل ميسي نجم برشلونة، اليوم الأربعاء، على الحذاء الذهبي السادس في مسيرته الكروية بمدينة برشلونة.

وتسلم «ميسي» الحذاء الذهبي السادس بحضور زوجته أنتونيلا وأبنائه، بالإضافة إلى نجوم برشلونة ورئيس النادي جوسيب بارتوميو.

وأكد نجم برشلونة أن عائلته هي السبب في نجاحه دائمًا، ليقدم ابنه ماتيو بحركة مشاكله، إذا قام «بعض» والده في لقطة طريقة خلال الحفل.

كما أشار إلى أن هدف الفريق الرئيسي سيكون التتويج بالليجا مرة أخرى، مع محاولة الفوز بدور أبطال أوروبا مرة أخرى.