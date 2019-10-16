«حساب المواطن» يوضح طريقة حساب الدعم عبر الحاسبة

حمود العنزي(صدى):

جدد حساب المواطن، التذكير بشروط وطريقة حساب الدعم المقدم عبر حاسبة الدعم التقديرية، وذلك لحل مشكلة اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة حساب المواطن.

وأكد البرنامج أنه يتم صرف الدعم حساب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفراها وأعمارها، لافتًا إلى أن البعض يجد فوارق عند حساب قيمة الدعم المتوقع باستخدام الحاسبة التقديرية.

كما أوضح أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات – التقاعد» ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وأضاف إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي هنا ثم اختيار الحاسبة التقديرية، ويجب على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:

– هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن (نعم / لا).

– هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل.

كما لفت حساب المواطن إلى أنه يُشترط شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول، وهما «أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب المواطن، وأن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له، في حالة رب الأسرة، لاستحقاق الدعم ثم الضغط على كلمة احسب».