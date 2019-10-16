السبب الرئيسي وراء زيادة الشعر عند السيدات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب النساء والتوليد عن السبب وراء زيادة الشعر عند السيدات، قائلا إن الإصابة ببعض الأمراض التي تتسبب في حدوث اضطرابات هرمونية بالجسم، مثل تكيسات المبايض التي تسبب خلل بموعد الدورة الشهرية، مما تؤدي إلى انخفاض معدل الخضوبة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأدوية التي تساهم في تحفيز بصيلات الشعر على النمو، ما يؤدي إلى ظهوره سريعًا بعد إزالته بالطرق المتعارف عليها، مثل العقاقير التي تحتوي على هرمون الذكورة “التستوستيرون”.

ومن أبرز أسباب كثافة الشعر عند المرأة، قال الطبيب إن تناولها لبعض الأدوية والوصفات الشعبية التي تساعد على تطويل شعر الرأس دون استشارة الطبيب المختص.

وحذر من استخدام شفرات الحلاقة التي تعتاد عليها السيدات لإزالة شعر أجسادهن، مما تتسبب في زيادة كثافة الشعر، كما حذرت من وضع كريمات إزالة الشعر على المناطق الخالية منه، لأنها تحفز بصيلات الشعر الموجودة بها على النمو.