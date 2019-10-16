تعليق ريال مدريد وبرشلونة على طلب إقامة الكلاسيكو المقبل في «سانتياغو برنابيو»

ماجد محمد(صدى):

أعلن ناديا ريال مدريد وبرشلونة عن رفض الاقتراح الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني بالحصول على موافقة الناديين بعكس مباريات الكلاسيكو.

ولفت الريال: ”لدينا إصلاحات صغيرة في ملعب البرنابيو خلال أيام كلاسيكو الكامب نو، لذلك الأمر معقد أن نستضيف الذهاب على أرضنا“، لافتا إلى أن ريال مدريد يقبل تأجيل موعد لعب الكلاسيكو، ولكن لا يقبل عكس الملاعب.

ومن المقرر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم سوف تناقش فكرة عكس ملاعب الكلاسيكو مع مسؤولي الناديين، وربما يكون القرار النهائي يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وجاء هذا الطلب من رابطة الليغا لتجنب المواقف التي قد تعرّض الجماهير واللاعبين للخطر نظرًا للمظاهرات والاحتجاجات الكبيرة على أحكام السجن بحق تسعة من قادة كتالونيا.