بالصور.. زعيم كوريا الشمالية يتفاخر بفروسيته ويقلد بوتين

بيونج يانج(صدى):

قلد كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء استعراض فروسيته وهو يركب الخيل عبر جبل ثلجي.

وظهر جونع أون في صور التقطتها وكالة أنباء كوريا الشمالية، وهو يركب على ظهر حصان أبيض وسط الثلوح المتساقطة على جبل بايكتو بين الصين وكوريا الشمالية.

وارتدى «كيم» ملابس سميكة وقفازات ملائمة لحالة الطقس الباردة، فهو عاشق للخيول وقام بشراء خيول مستوردة من روسيا بقيمة 132ألفًا و452 جنيهًا إسترلينيًّا.

وأعادت هذه الصور إلى الأذهان، صور الرئيس الروسي وهو يتفاخر بفروسيته على ظهر حصانًا في عام 2009، وذلك عندما كان يتجول في البرية بسيبيريا.