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الكشف عن حقوق هامة للمرأة في دعاوى مسائل الزوجية والحضانة والعضل

الكشف عن حقوق هامة للمرأة في دعاوى مسائل الزوجية والحضانة والعضل
حمود العنزي(صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان على حقوق المرأة في دعاوي مسائل الزوجية والحضانة والزيارة والعضل وفقاً لنظام المرافعات الشرعية .

وأوضحت “حقوق الإنسان ” في بيان توعوي اليوم الأربعاء أنه يحق للمراة إقامة دعواها في مثل تلك القضايا ببلدها أو في بلد المدعى عليه .

كما بينت أنه في حال عدم حضور المدعى عليه ، يحق للمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً .

يأتي هذا ضمن حملة توعية حقوق الإنسان بما حفظه النظام من حقوق للمرأة في قضايا الأسرة ورفع الضرر عنها .


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