إعلامي شهير يكشف عن تعرض حسابه على «واتساب» للاختراق 

الرياض(صدى):

روى الإعلامي محمد الشقاء تجربته الخاصة بتعرض حسابه على تطبيق “واتساب” للاختراق من قبل شخص مجهول تمكن من استغلال الحساب لطلب مبالغ مالية من عدد من أصدقاء ومعارف “الشقاء”.

ونصح الشقا في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أصدقاءه بحدوث خلل في حساب “الواتساب” الخاص به، لافتا إلى أنه لا يتحمل مسؤولية أي رسالة تصدر منه بعد الساعة 9:30 من مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يعود بعدها بساعات ويؤكد استعادته للحساب.

وتابع أن المخترق ينتحل صفته ويطلب من ضحاياه تصوير بطاقات “الفيزا” الخاصة بهم لإتمام عمليات شراء على النت بدعوى أن بطاقته موقوفة، لافتاً إلى أن عدداً من أصدقائه تجاوبوا مع المخترق وحولوا له مبالغ مالية، معرباً عن أسفه لذلك.

وتابع الشقا أن المخترق يتبع عدة طرق للاحتيال على أصدقائه حيث طلب من بعضهم إرسال أرقام هوياتهم وتواريخ ميلادهم لإنشاء حسابات على تطبيق (stc) ليقوم بالشراء عبرها.