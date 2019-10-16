محكمة استئناف مكة تصدر الحكم النهائي على المتهمًين بقضية «سيدة الجموم»

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الإستئناف بمنطقة مكة المكرمة قرار المحكمة الجزائية بمكة بمعاقبة المتهمين بإضرام النيران في سيارة المواطنة “سلمى البركاتي ” المعروفة بـ ” سيدة الجموم ” .

ورفضت المحكمة طعن المتهمين على الحكم الإبتدائي لجزائية مكة ، وأقرت معاقبتهما بالسجن والجلد والتعويض بالحق الخاص ، وفقاً للتالي :

– سجن المتهم الأول ثلاثة أشهر بدءً من تاريخ الإيقاف مع الغرامة 5 آلاف ريال ومصادرة جوالاته المستخدمة بالجريمة .

– سجن المتهمين معاً لمدة 4 أشهر مع الجلد 100 جلدة على دفعتين .

– إلزام المتهمين بدفع تعويض للمدعية قدره 50 ألف ريال مناصفة ً .

وأعربت المواطنة عن تقديرها لقضاء المملكة الذي أنصفها وانتصر لقضيتها بعد نحو عامين ، ليردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الآخرين وممتلكاتهم الخاصة .

وكان المتهمين قد أضرما النيران في سيارة المواطنة بعدما اشترتها وتركتها أمام منزلها بقرية الصمد بالجمجوم لحين استخراج الرخصة ، في حادثة أشعلت الرأي العام .

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