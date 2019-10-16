ميسي يقترب من تحقيق الرقم القياسى لرونالدو

نواف السالم(صدى):

يتواصل الصراع بين الثنائي الأسطوري في العصر الحديث كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، حيث نجح رونالدو في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته، بعد تسجيل هدف فى خسارة منتخب البرتغال 1-2 ضد أوكرانيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو الهدف رقم 699 بمباراة البرتغال أمام لوكسمبورغ، ضمن التصفيات نفسها، والتي انتهت بفوز برازيل أوروبا 3-0، ليصل إلى الهدف رقم 700 ضد أوكرانيا.

وبات ميسي على بعد 28 هدفاً فقط في مسيرته للوصول إلى الهدف 700 بمسيرته، حيث يمتلك حالياً 672 هدفاً، خلال 828 مباراة، مع العلم أنه لعب مباريات أقل من كريستيانو بـ146.