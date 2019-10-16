أمرا ملكيا بترقية 1272 ضابطا بوحدات الحرس الوطني

عادل الحربي(صدى):

صدر أمرًا ملكيًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بترقية 1272 ضابطًا في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني، من ضمنهم 176 ضابطًا بالقطاع الغربي.

ومن جانبه، أعلن مدير إدارة شؤون الضباط بالقطاع الغربي العقيد ركن فهد الفرحان، عن أسماء المترقين، إذ شملت الترقية 51 ضابطًا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، و65 ضابطًا من رتبة نقيب إلى رتبة رائد و38 ضابطًا من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب و 22 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.

وقلّد نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء خالد بن عائض الحربي 176 ضابطًا بالقطاع الغربي رتبهم الجديدة، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم.

كما هنأ اللواء «الحربي» الضباط المترقين، سائلاً الله عز وجل أن تكون عونًا ودافعًا لهم للمزيد من بذل الجهود في خدمة بلادنا الغالية متمنيًا لهم التوفيق، فيما عبر المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد.

وقدم الضباط المترقين الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية على هذه الثقة، سائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.