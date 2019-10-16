  • الأربعاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. «المغامسي» يبطل محاولة «أردوغان» إقحام المملكة لتبرير عدوانه على سوريا

بالفيديو.. «المغامسي» يبطل محاولة «أردوغان» إقحام المملكة لتبرير عدوانه على سوريا

بالفيديو.. «المغامسي» يبطل محاولة «أردوغان» إقحام المملكة لتبرير عدوانه على سوريا
علي القحطاني(صدى):

فنًد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ما يزعمه الرئيس التركي “أردوغان ” بالربط بين عدوانه على سوريا والتدخل السعودي لدعم الشرعية باليمن .

وأكد “المغامسي ” في لقاءه ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” المذاع على قناة إم بي سي الفضائية ، أن الرئيس التركي –هداه الله – يناقض نفسه ويحاول التبرير لعدوانه على سوريا وقتل المدنيين وتشريدهم .

وأضاف أن أهل الإجحاف والماكرين مكر خفي يحاولون النيل من المملكة ، بينما يحبط الله –عز وجل – كيدهم ويتم نعمته على المملكة قلب العالم الإسلامي في كل موقف لتظل لها الريادة لحماية الإسلام ضد الماكرين .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84705 ] نشر منذ 32 دقيقة

احسنت وجزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 28 دقيقة

ياشيخ الله يجزاك خير مالك ومال السياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *