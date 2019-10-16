بالفيديو.. «المغامسي» يبطل محاولة «أردوغان» إقحام المملكة لتبرير عدوانه على سوريا
فنًد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ما يزعمه الرئيس التركي “أردوغان ” بالربط بين عدوانه على سوريا والتدخل السعودي لدعم الشرعية باليمن .
وأكد “المغامسي ” في لقاءه ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” المذاع على قناة إم بي سي الفضائية ، أن الرئيس التركي –هداه الله – يناقض نفسه ويحاول التبرير لعدوانه على سوريا وقتل المدنيين وتشريدهم .
وأضاف أن أهل الإجحاف والماكرين مكر خفي يحاولون النيل من المملكة ، بينما يحبط الله –عز وجل – كيدهم ويتم نعمته على المملكة قلب العالم الإسلامي في كل موقف لتظل لها الريادة لحماية الإسلام ضد الماكرين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84705 ] نشر منذ 32 دقيقة
احسنت وجزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك .. آمين ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياشيخ الله يجزاك خير مالك ومال السياسة