شباب يقتادون فتاة لتناوب الاغتصاب عليها في الغابة

تونس(صدى):

شهدت بمحافظة القيروان التونسية ، واقعة بشعة لاغتصاب جماعي ، حيث تناوب مجموعة من الشباب على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً ، بعدما اختطفها أحدهم في وقت متأخر من الليل واقتادها إلى غابة.

وقالت الشرطة التونسية في بيان إعلامي ، إنها ألقت القبض على متهم باغتصاب امرأة تعمل راقصة بإحدى فرق الفنون الشعبية، عندما اختطفها لدى عودتها ليلًا من حفل زفاف بجهة الباطن بالقيروان الجنوبية.

وبحسب التحريات ، فإنّ هناك أشخاصًا آخرين متورطون في حادثة الاعتداء، جاري البحث عنهم، موضحة أنّ المتهمين تداولوا على اغتصاب الضحية بعد اقتيادها إلى غابة، ووثّقوا الحادثة في مقاطع فيديو بواسطة هاتف جوال.