شباب يقتادون فتاة لتناوب الاغتصاب عليها في الغابة
شهدت بمحافظة القيروان التونسية ، واقعة بشعة لاغتصاب جماعي ، حيث تناوب مجموعة من الشباب على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً ، بعدما اختطفها أحدهم في وقت متأخر من الليل واقتادها إلى غابة.
وقالت الشرطة التونسية في بيان إعلامي ، إنها ألقت القبض على متهم باغتصاب امرأة تعمل راقصة بإحدى فرق الفنون الشعبية، عندما اختطفها لدى عودتها ليلًا من حفل زفاف بجهة الباطن بالقيروان الجنوبية.
وبحسب التحريات ، فإنّ هناك أشخاصًا آخرين متورطون في حادثة الاعتداء، جاري البحث عنهم، موضحة أنّ المتهمين تداولوا على اغتصاب الضحية بعد اقتيادها إلى غابة، ووثّقوا الحادثة في مقاطع فيديو بواسطة هاتف جوال.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 36 دقيقة
راقصة شعبية وراجعه اخر الليل . الله لا يبلانا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84700 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, إذا الإيمان ضاع فلا أمان ..
,, أسأل الله ان يهدِ أمة الإسلام ويكفينا وإياهم كبائر الذنوب وصغارها .. آمين ,,