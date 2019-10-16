سر نوم فتاة بشعر مستعار لمدة 6 أشهر 

واشنطن(صدى):

نامت فتاة أمريكية من مدينة نيويورك بشعر مستعار لمدة ستة أشهر لإخفاء إصابتها بالصلع عن حبيبها، حيث أن شعرها تساقط عندما كان عمرها عامين فقط.

وتوقع الأطباء أنها مصابة بمرض الثعلبة البؤرية ومع تقدمها بالعمر توسعت مساحة الصلع أكثر فأكثر، ما جعلها تخجل من مغادرة المنزل، إلى أن اشترت باروكة الشعر المستعار.

وقالت إنها عندما تعرفت على شاب أخفت عنه حالتها حتى أنها كانت تنام بشعرها المستعار مدة ستة أشهر خوفا من أن يرى صلعتها، كما أقرت أنها تعاني من مرض الثعلبة البؤري