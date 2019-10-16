بالفيديو.. مشتركة ذا فويس تكشف سر الإعتزال والعدول عنه.. وتؤكد: سميرة سعيد «متحايلة» !

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الفنانة المغربية ليلى البراق عن كواليس قرارها الإعتزال وعدولها عنه بعد مشاركتها في برنامج “ذا فويس ” .

وقالت “البراق ” المعروفة في المغرب أنها شعرت بالإحباط بعد فشلها في إقناع لجنة التحكيم المشكلة من ” راغب علامة ، وأحلام ، وسميرة سعيد ، ومحمد حماقي ” في مرحلة “الصوت بس ” .

وأضافت أنها تراجعت عن قرار الإعتزال وحذفته من موقع “إنستجرام ” لأن قرارها كان في لحظة غضب ، مشيرة إلى أنها تعرضت للظلم بعدما وأن الفنانة سميرة سعيد تحايلت عليها مظهرة أنها لا تعرفها وعاملتها على أنها فنانة مبتدئة .

كما كشفت أن أغنية “وعدي ” التي قدمتها بـ “ذا فويس ” لم تكن بإختيارها وأنها فرضت عليها من إدارة البرنامج ، إذ لم تكن تعرف “البراق ” أن سميرة سعيد ضمن لجنة التحكيم على حد قولها .

وكانت أنباء اعتزال ليلى البراق قد أثارت جدل كبير ، خاصةً بعد حماس الجمهور المغربي لها وما تلاه من هجومها على الفنانة “سميرة سعيد ” .