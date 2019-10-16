بالفيديو.. عودة إيطالي للمملكة بعد 44 عاما من الغياب 

عادل الحربي(صدى):

رجع إيطالي إلى المملكة بعد 44 عاماً لزيارة معرض الصقور والصيد، كونه أحد المهتمين بهذه الرياضة المحببة إلى نفسه.

والتقى نادي الصقور مع الصقّار الإيطالي، إليساندرو، الذي ارتدى الشماغ والعقال، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، وأوضح أنه من مواليد مدينة الخبر (شرق المملكة) وعاد إلى المملكة بعد 44 عاماً.

وأتاح المعرض فرصة رائعة للصقارين لزيارة المملكة والتعرف على الثقافات والأصول وعلى ثقافة الصقور، كما لفت إليساندرو إلى أن أكثر ما يبهره في المملكة ثقافة وحياة البادية الأصيلة، بحسب تعبيره.