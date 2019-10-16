أمير الرياض يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

سعيد العجل(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وقدم الدكتور زمان تعريفًا عن الهيئة والمراكز التابعة لها والرسالة التي تقوم عليها، لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مشيراً إلى المهام والمسؤوليات والبرامج وأبرز الإنجازات الرامية لتطوير البرامج التقويمية، التي تهدف لإثراء وتطوير الممارسات والمبادرات في التعليم والتدريب.

وأكد أمير الرياض على الامكانات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.

وشدد سموه على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة وضرورة الاستفادة من التقارير التي تصدر عنها.

وفي ختام اللقاء قدم معالي رئيس الهيئة لسمو أمير منطقة الرياض التقرير السنوي للهيئة وعدد من التقارير والاطارات التخصصية وكتيبات تعريفية عن الهيئة والمراكز التابعة لها.