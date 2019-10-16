مواصفات سيارة الفان الكهربائية الجديدة من Morris Commercial

لندن(صدى):

وأوضحت شركة Morris Commercial البريطانية ، أن سيارتها Morris JE الجديدة تتميز من خلال أبواب الصالون الخلفية والسقف المقبب والرفارف المفتولة العضلات والنوافذ الجانبية العريضة.

وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون وبنية خفيفة؛ حيث تم صنع الهيكل من مادة ألياف الكربون، وهو ما يساعد على بلوغ مدى سير يصل إلى 75 كلم، في حين تصل السرعة القصوى إلى 56 كلم/س.

ولم تكشف الشركة البريطانية حتى الآن عن موعد طرح الموديل القياسي من السيارة الفان Morris JE الكهربائية.