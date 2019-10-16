عرعر والجيل يتأهلان لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

سلطان الهوير (صدى):

تأهل ناديي عرعر والجيل إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 1440-1441هـ، وذلك بعد اعتذار ناديي النجمة والمحمل عن المشاركة هذا الموسم.

وأستطاع نادي عرعر التأهل بعد حصده العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط في الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري الدرجة الأولى، والتي اختتمت منافساتها امس الثلاثاء على صالة نادي الشباب بالرياض، حيث تمكن عرعر من الفوز في لقاء الجولة الأولى على الجيل بنتيجة (19-21)، وتفوق على العروبة في لقاء الجولة الثانية بنتيجة (25-28).

بينما تأهل نادي الجيل بعدما حصد نقطتين بفوزه على العروبة بنتيجة (26-21)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة الثلاثية.