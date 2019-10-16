بالفيديو.. أسير حوثي يفضح جرائم المليشيات الإرهابية وتهجيرها لأهالي اليمن

فهمي محمد(صدى):

اعترف مشرف ثقافي بالمليشيات الحوثية الإنقلابية بجرائم وانتهاكات الحوقيين المدعوميين من إيران ، بعد وقوعه أسيراً في قبضة الجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة .

ووثق مقطع فيديو اعترافات المجرم الحوثي الذي أكد تهجير الحوثيين لأهالي اليمن من أجل إتخاذ قراهم ومنازلهم كثكنات حربية ومراكز للحرب .

كما اعترف بإنتهاك الحوثيين للتعليم في اليمن وزج الطلاب والتربويين في الصراع ودس الأفكار الحوثية الموالية للإرهاب .

وروى الأسير جرائم المليشيات الحوثية باليمن بالقتل أو الإعتقال وإنتهاكاتها دون الإكتراث بمدنيين من شيوخ أو أطفال أو نساء .