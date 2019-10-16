بالفيديو.. محمد رمضان عن قيادته الطائرة: وصلنا بالسلامة

القاهرة(صدى):

علق الفنان محمد رمضان، على مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو داخل قمرة قيادة الطائرة التي قدم على متنها إلى المملكة، لحضور حفله ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف محمد رمضان حقيقة دخوله قمرة القيادة الخاصة بقائد الطائرة وقيادته له، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال في الفيديو «اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر، وثالثًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل، ووصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله».

كما اختتم الفنان المصري الفيديو بمشهد من مسلسل «نسر الصعيد»، يظهر خلاله وهو يضرب الخفير الخاص بـ«هتلر بيه».