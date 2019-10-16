«المسند» يحذر من استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة

حمود العنزي(صدى):

حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية من استمرار الحالة الماطرة لليوم الحادي عشر .

وتوقع ” المسند ” هطول أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية وفوق مرتفعات عسير وجازان .

وقال أنه من المحتمل أن تتأثر حائل وشمال المدينة المنورة ، فيما حذر من نفحة باردة تؤثر على المناطق الشمالية تحديداً ، ومع ذلك أكد أن درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلها في نفس التوقيت كل سنة .