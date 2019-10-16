بالفيديو.. «الزعاق» يحذر: نعيش أوائل أيام موسم الأمراض

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق عشو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أننا نعيش الآن في أوائل «موسم الصفار» الذي يتكون من 4 نجوم.

وأوضح «الزعاق» في مقطع فيديو، أن الصفرى والصفار هو موسم الأمراض الموسمية كالحساسية والزكام، لافتًا إلى أن الموسم الحالي هو امتداد لموسم أصفري «الصفري للصغار، والصفار للكبار».

كما أشار إلى أن الصفري هو آخر موسم سهيل ولا يُمرض إلا صغار السن، والصفار هو أول موسم الوسم ولا يُمرض إلا كبار السن والذي يمتد 52 يومًا من 12 أكتوبر وحتى 2 ديسمبر، ليبدأ أو موسم المربعانية في 3 ديسمبر.