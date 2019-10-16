« لص سابق » يقدم نصائح لكيفية حماية السيارة من السرقة

وكالات(صدى):

قال لص سيارات سابق في تصريحات إعلامية ، عن كيفية سرقة السيارات وطرق حمايتها ، إن اللص الجيد كل ما يحتاجه هو 20 ثانية فقط لاقتحام سيارة وسرقة الأشياء الثمينة التى توجد بها، مؤكدًا أنه وشركائه يضطرون للعمل بسرعة فائقة لأنهم مُعرضون للاستيقاف من قبل الشرطة.

وأكد “اللص المعتزل” أنه وأفراد عصابته، لم يستهدفوا فقط السيارات المتوقفة لفترات طويلة، بل إنهم كانوا يسرقون كذلك السيارات التي يتوقف أصحابها لبضع دقائق أو حتى ثوان للشراء أو التزود بالوقود ، وكشف عن عدد من النصائح المهمة التي تسهم في خفض نسبة تعرض السيارة للسرقة:

ونصح السارق المعتزل ، بالاحتفاظ بالأشياء الثمينة مثل الحقائب الشخصية والإكسسوارات والحواسيب داخل صندوق السيارة عند ركنها، وذلك لأن الكثير من اللصوص يسعون لسرقة الأشياء الأقرب لأيديهم.

وتابع أنه يجب التوقف في مكانٍ مُظلم يزيد بالطبع من احتمالية سرقة السيارة، حيث أنه وضع مثالي للسارق يجعله ينفذ مهامه بعيد عن رؤية المارة بالطريق ، وهناك أيضاً مجموعة من اللصوص متخصصون فى سرقة أنظمة الراديو الخاصة بالسيارة، ولا يستطيعون إتمام عمليتهم إلا بكسر زجاج النافذة وربما يسرق شيئاً آخر.

وأشار إلى أنه إذا تعذر الاحتفاظ بالأشياء الثمينة بصندوق السيارة، فهناك حيلة أخري بسيطة وهي وضعها تحت مقعد الشخصي لتجنب السرقة.