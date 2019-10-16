صحة حفرالباطن تفعل اليوم العالمي لغسل اليدين

حفر الباطن(صدى):

تزامناً مع اليوم العالمي لغسل اليدين الذي يقام في 15 أكتوبر من كل عام ، فعلت صحة حفرالباطن العديد من الأنشطة التوعوية تحت شعار ” أيادٍ نظيفة للجميع” وذلك لتشجيع المجتمع على الاهتمام في غسل الأيدي ، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية نظافة اليدين للممارسين الصحيين ، للوقاية من انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية وخارجها.

الحملة تم تفعليها في المنشآت الصحية لرفع معدل الوقاية وتوضيح أهمية غسل اليدين بالماء والصابون بوصفها وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض، وإنقاذ الأرواح. كما يساعد غسل اليدين من الوقاية من التهابات الجلد والعين والمحافظة على صحة الأنسان من أنتقال العدوى .