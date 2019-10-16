تركي الفيصل: مستعدون لإيران.. وقرار «ترامب» بسحب قواته من سوريا «غير حكيم»

نايف السالم(صدى):

اعترض الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات السابق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا .

وأكد “الفيصل ” خلال حواره مع “CNN” بالعربية أن قرار ترامب “غير حكيم ” ، وأن الرئيس الأمريكي ترامب أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء .

وبسؤاله حول دواعي نشر المزيد من القوات الأمريكية في المملكة ، أكد “الفيصل ” أنه يأتي ضمن التعاون مع الولايات المتحدة لتأمين المنطقة والمملكة ضد إيران .

وقال : إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون أن يتعاونوا وأن يكونوا شركاء بناء في تحقيق السلام والأمن، ليس فقط في الخليج؛ بل في المنطقة كلها من حولنا، فهناك مجالٌ للمناقشة .

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها الإثنين الماضي من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا ، عقب عملية العدوان التركي على المنطقة بحجة حماية الحدود في الوقت الذي تقتل فيه مئات المدنيين السوريين وتشرد الآلاف .