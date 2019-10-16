4 خطوات بسيطة لمواجهة ضغوط العمل المتزايدة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن خطوات بسيطة للتعامل مع قائمة مهامك اليومية وتنظيم جدول العمل المزدحم ومن أبرزها أولا.. لا تقم بأكثر من مهمة في الوقت ذاته: من الأفضل التركيز على كل مهمة على حدة، إذ أن القيام بأكثر من مهمة في الوقت ذاته قد يقلل من شعورك بالإنجاز في بعض الأحيان، خاصة إن كنت تتنقل من مهمة إلى أخرى دون إنجاز أي واحدة منها كلياً. التركيز على مهمة واحدة فقط سيمكّنك من تخصيص الوقت والجهد المطلوب لإنجازها بفعالية واختبار شعور الرضى الذي يصاحب حذف مهمة منجزة على القائمة اليومية.

ثانيا.. رتّب المهام بحسب أولويتها وقم بإعداد خطة: يساعدك للغاية ترتيب مهامك اليومية بحسب أولويتها، حاول تقدير الوقت الذي يلزمك لإنجاز كل مهمة وتحديد نوع المساعدة التي تحتاجها، سيساعدك القيام بذلك في بداية كل يوم على تحديد مدى قدرتك على الإنجاز، والتعرّف على الأمور التي يمكنك القيام بها وتلك التي يمكن تأجيلها.

ثالثا.. تحدث إلى مديرك: لا تتوقع بأن يكتشف مديرك أنك تعمل فوق طاقتك إن لم تخبره بذلك. لذا، لا تتردد بالتحدث إليه إن كانت مسؤولياتك اليومية تتزايد بسرعة بشكل يؤثر على جودة عملك، فقد يتمكن من توكيل بعضاً من مهامك لموظفين آخرين. ولا تخشَ أيضاً من طلب المساعدة من زملائك ومدرائك.

رابعا.. خذ فترة استراحة: الاستراحة لبضعة دقائق هو كل ما تحتاجه عندما تخرج الأمور عن السيطرة. حاول تخصيص بعض الوقت يومياً للقيام بأمور غير متعلقة بالعمل كالتأمل أو ركوب الدراجة أو الذهاب الى منزلك مشياً على الأقدام أثناء وضعك لسماعات الأذن. امنح جسدك وذهنك بعض الوقت للاسترخاء، فذلك سيساعدك على التفكير بشكل أوضح ويحد من توترك ويزيد من طاقتك، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أدائك في العمل.