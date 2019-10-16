بالفيديو.. سياسي بالحزب الحاكم في لبنان يشعل الغضب بمحاولة الفتنة: لاتطال إلا المسيحيين

بيروت(صدى):

تسبب تصريح طائفي للنائب اللبناني عن تكتل حزب التيار الوطني الحر التابع لرئاسة جمهورية لبنان في غضب عارم من جانب اللبنانيين إزاء طريقة تناوله للحادث الذي أبكى جميع اللبنانيين بلا إستثماء .

وفي التفاصيل ، فقد قال النائب “ماريو عون ” في تصريح تلفزيوني أن الحرائق “ما بتطال إلا المسيحيين ” ، وطرح علامات استفهام حول سبب إندلاع الحرائق في مناطق مسيحية تابعة لطائفة دون أخرى ؟ ..

وشنَ رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوم كبير على النائب الذي يكاد يحدث فتنة طائفية بتصريحاته في وقت يحزن فيه جميع المواطنين اللبنانيين على ما أصابهم من حرائق مدمرة .