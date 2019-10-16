بعدما أشعل مواقع التواصل.. «بائع الماء» يواجه والده في المحكمة

فهمي محمد(صدى):

لفت الطفل اليمني عمرو أحمد الشهير ب ” بائع الماء ” أنظار الوطن العربي حوله، أثناء تأدية أغنية “حبيبي أنت وينك من زمان” للفنان اليمني صلاح الأخفش، لتستضيفه القنوات الفضائية ويحصل على عرض فني من الملحن صبحي محمد لإطلاق أغنية وفيديو كليب.

وأعلن والد الطفل اليمني عن رفضه سفر نجله إلى لبنان، حيث طلب مبلغاً مادياً كبيراً لقاء ذلك، وهو ما رفضه الملحن.

وتدخلت والدة الطفل التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات، لإنقاذ ابنها، برفع دعوى ضد الأب للسماح لابنها بالسفر إلى لبنان، ويستعد “بائع الماء” للوقوف وجهاً لوجه أمام والده غداً الأربعاء في المحكمة.