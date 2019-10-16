تفاصيل برنامج «مسار» لتحسين محطات الوقود ومزايا 210 محطة جديدة بنهاية العام

مكة المكرمة(صدى):

كشفت أمانة مكة المكرمة عن تفاصيل برنامج “مسار ” لتحسين خدمات الوقود الذي أطلقته وزارة الشؤون البلية والقروية في مايو الماضي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية .

وبينت الأمانة أن البرنامج سيعمل على تطوير الخدمات بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية ويعمل على زيادتها وزيادة مراكز الخدمة التابعة لها ومرافقها .

ومن المقرر إنجاز 210 محطة تابعة لبرنامج مسار بنهاية العام الجاري لتنضم إلى 133 محطة قائمة و77 محطة أخرى تحت الإنشاء .

كما سيتم إسناد إدارة وتشغيل محطات “مسار” لشركات خاصة سيتم تأهيلها لذلك .

وتتميز محطات “مسار” بوجود جميع المرافق المطلوبة كالمسجد ، ودورات المياه ، والمطاعم ، والصراف الآلي ، والسوبر ماركت ، ومساحات خضراء ، ومقاهي ، لتطوير الخدمة والراحة على الطرق .