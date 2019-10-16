حملات ضبط وتحذيرات من «النارجين والتوت» ببيش

تركي السالم(صدى):

تناسقت حملات الجهات المعنية بمحافظة بيش، على الباعة الجائلين مع مقطع الفيديو الذي يحذر من بيع «النارجين والتوت» أمام مدرسة بيش.

وأكدت عدة مصادر أنه تم القبض على المخالفين خلال فترات متفاوتة، خاصة أمام المدارس وعدد من المواقع، فيما استبقت هذه الحملات المقطع الذي حذر من بيع النارجين والتوت.

وانتشر مقطع فيديو خلال الفترة الماضية، يحذر من مخاطر منتجات الباعة الجائلين أمام مدرسة في بيش، لافتًا إلى وجود مادة «النشوق السودانية» الضارّة والممنوعة التي تمّ إدراجها ضمن قائمة المخدرات قبل مدة.