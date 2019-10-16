الإصابة تبعد مهاجم إنتر ميلان لأشهر

نواف السالم(صدى):

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن الحالة الصحية للمهاجم أليكسيس سانشيز، بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل تشيلي دون أهداف مع كولومبيا الأسبوع الماضي.

وأوضح النادي أن المهاجم سانشيز قد يحتاج للخضوع إلى جراحة في الكاحل؛ لإصابته في أوتار الكاحل حين تعرض لعرقلة في نهاية اللقاء.

وقال إنتر ميلان في بيان له «خضع أليكسيس سانشيز لفحوص طبية وأظهرت النتائج إصابته بخلع في مفصل بالكاحل الأيسر، وسيجري اللاعب المزيد من الفحوص لدى الطبيب رامون كوجات في برشلونة اليوم الأربعاء وسيتم تحديد ما إن كان التدخل الجراحي ضروريًّا».

ومن جانبه، قال رينالدو رويدا مدرب تشيلي، إن سانشيز قد يغيب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إذا خضع لجراحة، إذ غاب اللاعب عن مباراة ودية تالية لتشيلي خلال فوزها على غينيا أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه الإصابة القوية في فترة الإعارة التي يقضيها اللاعب من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان، الذي سجل معه هدفًا في أربع مباريات.