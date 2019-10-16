حقيقة رحيل «بريجوفيتش» وطلب فسخ عقده مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن تقدم مهاجم الإتحاد ألكسندر بريجوفيتش بطلب لإدارة ناديه للمطالبة بفسخ عقده .

وبينت أن إدارة الإتحاد لم يصلها أي طلب من اللاعب بشأن ذلك ، وأن اللاعب الذي وقع عقده في يناير الماضي مستمر حتى نهاية مدة العقد في 2023 .

وكانت تقاير صحفية أجنبية قد روجت لمطالب اللاعب بالرحيل نظراً لضغوط عائلية بسبب مطالبة زوجته بالعودة إلى صربيا أو اليونان وأنه سيعود إلى الدوري اليوناني ، على خلاف الحقيقة .

الجدير بالذكر أن بريجوفيتش لعب مع الإتحاد في الموسم المنصرم 11 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع هدف .