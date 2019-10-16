  • الأربعاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. حقيقة رحيل «بريجوفيتش» وطلب فسخ عقده مع الاتحاد

حقيقة رحيل «بريجوفيتش» وطلب فسخ عقده مع الاتحاد

حقيقة رحيل «بريجوفيتش» وطلب فسخ عقده مع الاتحاد
ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن تقدم مهاجم الإتحاد ألكسندر بريجوفيتش بطلب لإدارة ناديه للمطالبة بفسخ عقده .

وبينت أن إدارة الإتحاد لم يصلها أي طلب من اللاعب بشأن ذلك ، وأن اللاعب الذي وقع عقده في يناير الماضي مستمر حتى نهاية مدة العقد في 2023 .

وكانت تقاير صحفية أجنبية قد روجت لمطالب اللاعب بالرحيل نظراً لضغوط عائلية بسبب مطالبة زوجته بالعودة إلى صربيا أو اليونان وأنه سيعود إلى الدوري اليوناني ، على خلاف الحقيقة .

الجدير بالذكر أن بريجوفيتش لعب مع الإتحاد في الموسم المنصرم 11 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع هدف .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *