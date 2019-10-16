تفاصيل جديدة بحادث وفاة طفل إثر سقوط عارضة مرمى.. وأمانة مكة :«هيئة الرياضة» المسؤولة

نايف السالم(صدى):

روى والد الطفل المتوفي إثر سقوط عارضة مرمى حديدية على رأسه أثناء وجوده بأحد نوادي مكة المكرمة تفاصيل الحادثة .

وقال والد الطفل وفقاً لصحيفة محلية أن شدة الهواء تسببت في سقوط عارضة المرمى على رأس نجله ، لكنه انتقد القائمين على الملعب إذ لم يتم إبلاغه بالحادثة فور وقوعها وتم الإتصال به من المستشفى وعندما وصل أبلغوه بوفاة ابنه .

من جهته ، حمًل المتحدث الرسمي لبلدية العاصمة المقدسة أحمد المسعودي ، الهيئة العامة للرياضة مسؤولية الحادث كونها تتعلق بدورها للإشراف والتحقق من وسائل السلامة بالملاعب والمنشآت الرياضية ، مقدماً تعازيه لأسرة الطفل وأن يلمهم الله الصبر والسلون .

وكانت شرطة العاصمة المقدسة قد قتحت تحقيق في الحادث للكشف عن ملابساته ، فور تلقي البلاغ .

إقرأ أيضاً :