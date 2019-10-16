البداية بالحافلات.. تنفيذ شبكة النقل العام بالطائف قريبا
أكدت مصادر بدء تنفيذ شبكة النقل العام بمحافظة الطائف على أن يتم الإنتهاء من الحافلات كمرحلة أولى ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء .
كما أشارت إلى أن التنسيق جاري بين وزارتي النقل والمالية للإتفاق على آلية التمويل المناسبة بناءً على التوجيهات .
وكان وزير النقل قد أكد التركيز على إنشاء الشبكات بالمدن المتوسطة والصغيرة بحسب الكثافة ومتوسط دخل الأسرة ونسبة ملكية المركبات وغيرها من العوامل التي تسهم في القضاء على مشاكل النقل .
الجدير بالذكر أن مشروع شبكة النقل العام بالطائف يضم 4 مسارات للمترو و10 مسارات للحافلات و93 محطة ، وتبلغ قيمة المشروع 27 مليار ريال .
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