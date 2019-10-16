مقتل 71 مدنيا ونزوح 300 ألف شخص إثر العدوان التركي على سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا تسبب في مقتل 71 مدنيًا منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن.
وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلاً ، مضيفاً أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.
وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.
اعداااام[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 9 دقائق
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