  • الأربعاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. ناشطة كردية مسلمة تهين «بومبيو» وتهديه «طعام كلاب»

بالفيديو.. ناشطة كردية مسلمة تهين «بومبيو» وتهديه «طعام كلاب»

بالفيديو.. ناشطة كردية مسلمة تهين «بومبيو» وتهديه «طعام كلاب»
واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف مهين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء التقاطه صورة مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي .

وأظهر المقطع الذي أشعل وسائل التواصل الإجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام العالمية ، ناشطة كردية مسلمة تسلم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو طعام كلاب .

وقالت له “عليك أكله حتى تصيروا مثل الكلاب أوفياء” في إشارة إلى غدر وخيانة أمريكا للكرد في سوريا والعراق ، وما يتعرض له الأكراد رغم تعهد الولايات المتحدة بحمايتهم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *