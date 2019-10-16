بالفيديو.. ناشطة كردية مسلمة تهين «بومبيو» وتهديه «طعام كلاب»

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو موقف مهين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء التقاطه صورة مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي .

وأظهر المقطع الذي أشعل وسائل التواصل الإجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام العالمية ، ناشطة كردية مسلمة تسلم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو طعام كلاب .

وقالت له “عليك أكله حتى تصيروا مثل الكلاب أوفياء” في إشارة إلى غدر وخيانة أمريكا للكرد في سوريا والعراق ، وما يتعرض له الأكراد رغم تعهد الولايات المتحدة بحمايتهم .