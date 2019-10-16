«العايد» يكشف عن عدد الدول التي تقدمت لـ«الإقامة المميزة» في المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر سليمان العايد، أن المركز استقبل آلاف الطلبات من اليوم الأول الذي أعلن فيه استقبال طلبات الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية، ومن بين المتقدمين أطباء ومهندسون ومستثمرون وباحثون عن الاستقرار، مبينا أن الإقامة المميزة لا تخول لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية بحسب ما هو موضح في النظام.

ولفت العايد:” منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه مركز الإقامة المميزة عن المنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، استقبل الفريق المختص في المركز آلاف الطلبات التي دخلت مراحل التدقيق والمعالجة”، موضحا:”تلقينا طلبات من 50 دولة تقريباً يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة، وتنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وباحثين عن الاستقرار، ما يمثل فرصة كبيرة لمثل هؤلاء ممن ينشدون الاستقرار والاستثمار الآمن”.

وأشار العايد، إلى أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها مزايا عدة من ناحية الاستثمار والعمل والتنقل دون الحاجة إلى وجود كفيل وفقاً للوائح والشروط الموضحة في النظام، مبينا أنه لا يشترط فترة إلزامية للبقاء في داخل المملكة لحاملي الإقامة المميزة.